Harte Männer mit Herz

Die harten Männer mit ihren schwarzen Feuerstühlen hatten an Ostern ein Herz für Kinder. Der Motorradclub "Blood Red" hatte Jungen und Mädchen mit ihren Eltern zum Osterschmaus in sein Vereinslokal in der Dorfmitte in Buch am Forst eingeladen.

Über 40 Kinder ließen sich mit selbst gebackenem Kuchen, Limo und Kakao bewirten.

Pfarrerin Veronica Kaeppel betonte, dass die Christen Ostern nicht wegen der Eier und der Hasen begehen. "Wir feiern, dass Jesus nicht im Tod geblieben, sondern von Gott auferweckt worden ist", sagte die Pfarrerin. Er habe den Sieg über den Tod errungen. Und das sei es, was den Menschen Hoffnung und Mut gebe. "Ostern ist ein Fest der Freude", betonte die Geistliche.



Erlös geht an die Jugendwehr

Vorsitzender Michael Horn verteilte Osterbrot aus dem eigenen Backofen und lud zum Eiersuchen im Saal ein. Den Erlös der Veranstaltung wolle der Verein an die Jugendfeuerwehr in Buch am Forst spenden.

Horn wies auf die große Ausfahrt aller oberfränkischen Clubs am 1. Mai mit Stopp in Buch hin und kündigte für die Kirchweihtage am dritten Wochenende im Juli eine große Beach-Party und ein Programm für die Kinder an.