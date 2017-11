Harsdorfer "Poney Champ" holt den Sieg

Beim Dressur- und Springturnier auf der Reitanlage von Sebastian Gonzalvo in Neudrossenfeld war das Reitponygestüt Lettenhof aus Harsdorf erfolgreich. Den Anfang machte Annkatrin Anselstetter. Sie ging mit ihren beiden vierjährigen Youngstern an den Start und gewann mit dem ehemaligen bayerischen Körsieger und zum Bundeschampionat nominierten Hengst "Poney Champ" die Dressurpferde-A-Prüfung mit der Wertung 7,9. In der Reitpferdeprüfung wurde sie mit 7,8 Punkten knapp Zweite. Mit der Schimmelstute "Lovely Emily" verpasste sie in beiden Prüfungen jeweils um ein Zehntel die Platzierung.



Dritter Platz beim ersten Turnier

Am zweiten Turniertag setzte sich die Erfolgsserie fort. Zum Auftakt ging die aus dem Para-Dressursport kommende Julia Porzelt mit ihrer "Lovely Daintiness" in ihrem ersten Regelturnier an den Start und belegte auf Anhieb mit 7,3 Punkten den dritten Platz. Porzelt ist extra für das Turnier von Prien am Chiemsee nach Harsdorf gezogen, um auf dem Gestüt der Familie Anselstetter zu trainieren. In dieser Prüfung platzierte sich auch Sophie Bensch mit ihrer "Lovely Even" auf Rang 7 und gewann später die E-Dressur mit 7,5 Punkten.

In der L-Dressur wurde die Siegesserie von Maximilian Müller mit seiner "Lovely Duchess" ausgerechnet von seiner Freundin Alexa Eisenmann unterbrochen, die ihn mit 7,2 Punkten auf Rang 2 verwies. In der gleichen Prüfung belegte Anselstetter mit dem Haflingerwallach "Alaska" den sechsten Platz.