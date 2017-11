Harmonische Versammlung beim ASB

Beim Arbeiter- Samariter-Bund (ASB) Kreisverband Kronach herrschte bei der Mitgliederversammlung gute Stimmung. Kreisvorsitzende Christa Steiger konnte in der Versammlung im Seniorenzentrum Rodachtal von steigenden Mitgliederzahlen auf aktuell 2043 berichten. Dies zeuge nicht nur von Vertrauen in die Dienstleistungen, sondern sei auch finanziell wichtig, denn von jedem Euro an Mitgliedsbeitrag bleiben 50 Cent im Kreisverband.

Steiger blickte auf eine erfolgreiche Klausurtagung zurück. Hier wurden Schwerpunktthemen für den Standort Kronach wie Personalgewinnung, Nachwuchsförderung oder Belebung der Cafés in Seniorenzentren erarbeitet. Dringend warte man für den gut ausgebauten und funktionierenden Fahrdienst nun auf den Einzug in ein Gebäude nach Kronach.

Geschäftsführer Rainer Schreier berichtete über eine positive Bilanz. Es wurde gute Ausbildung geleistet. Beide Seniorenzentren, Rothenkirchen und Rodachtal in Marktrodach, sind gut ausgelastet. Erfreulich nannte er die Bewertungen durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK): Rothenkirchen wurde mit 1,0, Rodachtal mit 1,2 bewertet. Auch der ambulante Pflegedienst wurde mit 1,1 bewertet.



Wachstum in allen Bereichen

Der Leiter der Einsatzdienste im Ehrenamt, Benjamin Baier, sprach von gutem Wachstum in allen Bereichen. Dies sind Katastrophenschutz/Rettungsdienst, Sanitätsdienste und die Rettungshundestaffel. Die Rettungshundestaffel ist auf 18 Mitglieder und 20 Hunde gewachsen, davon 14 Rettungshundeführer und vier Helfer. Die Einsätze nehmen zu. Im Sanitätsdienst, unter ärztlicher Leitung von Ines Pechtold, hat man zwölf Mitglieder, die 13 Einsätze und acht Wachdienste hatten. Der Katastrophenschutz besteht aus zwölf Mitgliedern, die zweimal im Einsatz waren.

Der Fuhrpark konnte vervierfacht werden. Die Anschaffung eines weiteren Rettungswagens stehe bevor, hierfür habe ein Unternehmer eine große Spende zugesagt. eh