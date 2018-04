"Harmonie" ist Geschichte

Der wohl älteste Verein der Marktgemeinde Mitwitz, der Gesangverein "Harmonie" Mitwitz ist seit diesem Monat Geschichte. Was die 1. Vorsitzende Otti Fischer, die seit 24 Jahren an der Spitze des Vereins stand, bereits an der letztjährigen Weihnachtsfeier im Vereinslokal "Häublein" in den Raum gestellt hatte, dass dies wahrscheinlich die letzte sei, hat sich nun leider bestätigt. Bei der Jahreshauptversammlung beschlossen die Mitglieder einstimmig die Auflösung des Vereins nach 154 Jahren.

Damit verliert nicht nur die Marktgemeinde Mitwitz, sondern auch die Sängergruppe Steinachtal einen großen Kulturträger. Wie Otti Fischer betonte, sei es dem Vorstand nicht leicht gefallen, diesen Schritt zu unternehmen, "aber der Zahn der Zeit nagte auch an unserer Arbeit im Chor, dem zuletzt nur noch 17 aktive Sängerinnen und Sänger im gemischten Chor angehörten. In den 60er und 70er Jahren hatte man noch eine Chorstärke von 50 Sängern im Männerchor und 60 Sängerinnen und Sänger im gemischten Chor, so sind wir jetzt nur noch ein Bruchteil davon. Zudem kommt eine ungleiche Besetzung in den einzelnen Stimmen, was eine erfolgreiche Arbeit im Chor erschwert."



Zwischen 65 und 103 Jahren alt

Die Vorsitzende sagte ein herzliches Dankeschön allen Sängerinnen und Sängern, die bis zum jetzigen Zeitpunkt den Chor unterstützt haben. Aber auch ein herzlicher Dank ging an alle 63 Mitglieder zwischen 65 und 103 Jahren, sowie an alle Freunde des Chorgesangs für ihre langjährige Treue und Unterstützung.

Eine letzte Laudatio und kurzen Rückblick auf den Verein hielt auch der 2. Vorsitzende Alfred Schardt, die er mit den Worten "Eine 154-jährige Ära ,Gesangverein Harmonie Mitwitz‘ geht zu Ende" begann. "Nach der glorreichen Zeit in den 50er und 60er Jahren, als der Gesang und die Chöre noch eine Zukunft hatten und zu Höchstleistungen bereit waren, gehe es dem Ende entgegen. Der Einzug der Medien, das Abspielen von Tonbändern und das kommende Fernsehen in den 70er Jahren, war sicher einer der Faktoren welche zum langsamen Rückzug und Untergang des Gesangvereins beitrug. Zudem hat sich die Arbeitswelt so gewaltig verändert, dass den Menschen fast keine Zeit zum Singen und zur Geselligkeit bleibt. Zum anderen wollen sich immer weniger Leute binden und Woche für Woche in die Übungsstunden gehen. Auch die Bürokratie tut ihr Übriges dazu. Alles geht nur noch über online, was manchen Vereinsvorsitzenden Schwierigkeiten bereitet. Als ich 1952 als Zögling im Verein aufgenommen wurde, hatten wir in den 50 Jahren mit einer Stärke von 48 Männern im Männerchor und einem sehr bekannten Chorleiter Ruckdeschel viele, großartige Erfolge erzielt. Unser gemischter Chor mit 60 Leuten hatte auf Sängerfesten in unserer Region des Öfteren von den Preisrichtern eine rundfunkreife Beurteilung erhalten. Beim 100-jährigen Sängerfest 1963 auf dem Turnplatz war eine unübersehbare Menschenmenge nach einem riesengroßen Festzug anwesend, wie die alten Bilder aus der damaligen Zeit zeigen. Selbst das 125-jährige Sängerfest 1988 war mit 48 Gastvereinen noch sehr gut besucht und in der Turnhalle am Samstag wurden ein großer Festkommers und das Wertungssingen durchgeführt."



"Ende mit Schrecken besser"

Man gehöre nicht zu den Ersten, die nicht mehr singen und mit Sicherheit auch nicht zu den Letzten. Außerdem ließe die Stimme und die Atmung mit dem Älterwerten langsam nach: "Darum ist ein Ende mit Schrecken besser, als ein Schrecken ohne Ende." Man habe bis zuletzt unter "unserer lieben und freundlichen Chorleiterin Andrea Gregor-Nowak unser Bestes gegeben". Beschlossen wurde von der Versammlung auch, dass der Kassenbestand der evangelischen Kirchengemeinde Mitwitz und der Grundschule Mitwitz speziell für die Ausbildung im musikalischen Bereich gespendet werden soll. hfm