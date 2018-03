Harmonic Brass in der Kirche

Eleganten Blechbläserklang gibt es am Freitag, 27. April, ab 19.30 Uhr in der Klosterkirche von Frauenaurach. Die fünf Musiker von "Harmonic Brass" haben in ihrem neuen Programm "Playlist" ihre persönlichen Lieblingsstücke zusammengestellt. Jedes Werk erzählt eine Geschichte und gewährt einen tiefen Einblick in die Vergangenheit der Künstler. Karten gibt es bei Erlangen ticket Fuchsenwiese unter Telefon 09131/800555, bei Bernhard Maulwurf unter 0911/3770494 oder per Mail: b.maulwurf@hotmail.de. Foto: PR