Harald Seeberger bleibt Vorsitzender

Der Vorstand der Reservistenkameradschaft (RK) Röbersdorf mit ihrem Ersten Vorsitzenden Harald Seeberger lud die Mitglieder nach Röbersdorf ins Feuerwehrgerätehaus zur Generalversammlung mit Neuwahlen ein. Kassier Dietmar Haas berichtete von einem positiven Kassenstand, an dem die Revisoren Joseph Weiß und Franz Kari nichts zu bemängeln hatten. Der Vorstand wurde daraufhin einstimmig entlastet.

Zum Ersten Vorsitzenden wurde einstimmig Harald Seeberger wiedergewählt, zu seinem Stellvertreter Joseph Dresel, neu als Schriftführer ist Karl-Heinz Dietz, Kassier bleibt Dietmar Hass. Zu Kassenrevisoren wurden Joseph Weiß und Markus Batz gewählt, als Ersatz-Kassenrevisoren fungieren Stefan Dühring und Wolfgang Ahles. Kreisdelegierte sind Harald Seeberger, Karl-Heinz Dietz und Joseph Dresel, Ersatz sind Melanie Seeberger und Baptist Strohmer.

Seeberger gab einige Veranstaltungen für 2018 bekannt. Am 6. Mai wird eine Abordnung an der 61. Soldaten- und Friedenswallfahrt nach Vierzehnheiligen teilnehmen und am 26. Mai beim Schießen mit Handwaffen der Bundeswehr in Roth. Am 9. Juni ist Aufstellen des Kirchweihbaumes auf dem Festplatz. Weitere Termine sind: 15. August Wanderung mit Grillabend am Dorfgemeinschaftshaus, 21. September Jahresplanung der Kreisgruppe für 2019 im Dorfgemeinschaftshaus, 9. bis 11. November Hüttenaufenthalt mit Orientierungsmarsch, 18. November Ehrenwache am Volkstrauertag an den Ehrenmälern in Röbersdorf und in Sassanfahrt, 10. Dezember Jahresabschlusstreffen im Dorfgemeinschaftshaus. Peter Vietze