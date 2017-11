Harald Scherbel und Lukas Beetz sind die besten Schützen

In Förtschendorf stand der dritte Rundenwettkampftag an. Nicht jeder Schütze konnte seine Leistung vom letzten Schießtag wiederholen. Trotzdem gab es im Allgemeinen gute Ergebnisse.

Die "Aufgelegt-Mannschaften" aus Friedersdorf, Rothenkirchen I und II sowie aus Steinbach verbesserten sich um einige Ringe, während die anderen drei Mannschaften Ringverluste hinnehmen mussten. Tagesbester war Harald Scherbel mit 313,5 Ringen vor Emil Müller (313,3) und Heinrich Grebner (312,3). Die Gesamtwertung führt Emil Müller (945,2) vor Harald Scherbel (939,2) und Heinrich Grebner (936,3) an.

Bei den Freihandschützen konnten sich der SV Burggrub II, Förtschendorf II, Friedersdorf I und Rothenkirchen II steigern. Tagesbester war Lukas Beetz (355) vor Robert Zipfel (350) und Bernd Leiter (340). Die Gesamtwertung führt nach wie vor Lukas Beetz mit 1090 Ringen vor Bernd Leiter und seinem Mannschaftskollegen Robert Zipfel (jeweils 1038) an.



Aufgelegt - Gauoberliga

SV Förtschendorf I 938,0 (2818,7): Emil Müller 313,3; Walter Raab 311,2; Harald Scherbel 313,5.



Gauliga

SV Burggrub I 925,8 (2777,5): Heinrich Grebner 312,3; Reinhard Müller 307,4; Wolfgang Hofmann 306,1; Einzelergebnis Hans-Willi Geiger 303,7.

SG Pressig I 915,9 (2754,3): Georg Backer 309,6; Roland Backer 299,2; Gerhard Fischer 307,1.



Gau-Klasse

SG Rothenkirchen I 903,6 (2710,1): Michael Staar 302,3; Hubert Ringlstetter 298,0 und Wolfgang Müller 303,3.



B-Klasse

SV Friedersdorf 817,2 (2441,4): Heinrich Nieblich 2760; Paul Zapf 275,1; Erwin Roscher 266,1; Streichergebnis Dietmar Zinke 216,7.

SG Rothenkirchen II 879,1 (2600,1): Wolfgang Bergmann 292,4; Georg Frauenhofer 300,5; Manfred Schmidt 286,1.

SG Steinbach/W I 891,8 (2688,6): Otto Trinkwalter 306,3; Ernst Sticker 301,9; Georg Trebes 283,6.



Freihand - B-Klasse

SV Burggrub II 991 (2969): Bernhard Geiger 328; Thomas Ledig 338; Dieter Schüler 325; Einzelergebnis Jochen Brauer 246.

SV Förtschendorf II 993 (2915): Bernd Beständig 324; Werner Konrad 339; Silvia Heinlein 330.

SV Friedersdorf I 1002 (2980): Frank Zapf 339; Reiner Zapf 334; Christian Zapf 329; Sonja Lieb 310 als Einzelergebnis.

SG Rothenkirchen II 1016 (3051): Lukas Beetz 355; Julia Geiger 338; Bastian Tumbach 323.

FS Ebersdorf II 1002 (3037): Bernd Leiter 340; Max Neubauer 312; Robert Zipfel 350.



C-Klasse

SV Friedersdorf II 913 (2767): Christian Pfadenhauer 294; Ulrich Holzmann 319; Dominic Kestel 300.

SG Rothenkirchen III 789 (2501): Mathias Beetz 313; Lara Schmitt 244; Marco Engel 232.

SG Tschirn I 997 (2982): Johannes Ströhlein 351; Dominik Hofmann 322; Bastian Hofmann 324. Einzelwertung: Daniel Daum 319; Celina Daum 286 und Philipp Rosenbaum 261. eh