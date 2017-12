Harald Scherbel und Bernd Leiter sind die besten Schützen

Auch bei der fünften Wettkampfrunde verbesserten einige Auflage-Schützen der sieben Mannschaften ihre Ergebnisse. Außer den Schützen aus Förtschendorf I und Rothenkirchen I konnten alle anderen diesen Schießtag als Erfolg verbuchen.

Trotzdem kamen die beiden treffsichersten Schützen aus Förtschendorf, nämlich Harald Scherbel mit 314,4 Ringen und Emil Müller (312,6). Es folgte Heinrich Grebner vom SV Burggrub (312,3).

In der Gesamtwertung führt weiterhin Emil Müller mit 1571,4 Ringen knapp vor Harald Scherbel (1569,3) und Heinrich Grebner (1560,7). Die Ergebnisse (in Klammern das Gesamtergebnis):



Gauoberliga, Gruppe 2

SV Förtschendorf (938,5/ 4689,9): Emil Müller (312,6/ 1571,4); Walter Raab (311,5/ 1558,2); Harald Scherbel (314,4 /1569,3).



Gauliga, Gruppe 1

SV Burggrub (930,8/4635,5): Heinrich Grebner (312,3/ 1560,7); Reinhard Müller (311,2 /1225,9); Hans-Willi Geiger (307,3/1527,7); Einzelleistung: Wolfgang Hofmann (302,3/ 1521,8).



Gruppe 2

SG Pressig I (925,3/4593,4): Georg Backer (310,9/1541,1); Roland Backer (307,9/1514,2); Gerhard Fischer (306,5/1538,1).



Gauklasse, Gruppe 2

SG Rothenkirchen I (899,0/ 4513,3): Michael Staar (292,8/ 1506,4); Hubert Ringlstetter (303,5/1506,8); Wolfgang Müller (302,7/1500,1).



B-Klasse, Gruppe 1

SV Friedersdorf (812,5/ 4052,1): Heinrich Nieblich (286,6/1402,2); Paul Zapf (274,3/1352,1); Erwin Roscher (251,6/1297,8); Einzel: Dietmar Zinke (216,2/829,7).

SV Steinbach (907,1/1196,4): Otto Trinkwalter (310,8/ 1543,0); Ernst Sticker (299,6/ 1498,6); Georg Trebes (296,7/ 1454,8).



Gruppe 2

SG Rothenkirchen II (896,8/ 4377,4): Wolfgang Bergmann (299,6/1466,0); Udo Dietz (295,3/1128,0); Manfred Schmidt (301,9/1459,2).



Freihandschützen

Bei den acht Freihand-Mannschaften in der B- und C- Klasse konnten nur der SV Friedersdorf I und II, Rothenkirchen III und die Tschirner Schützen ihre letzten Leistungen etwas verbessern. Hier konnten sich die Einzelergebnisse sehen lassen. Diesmal tauschten Bernd Leiter (357/Ebersdorf II) und Lukas Beetz (353/Rothenkirchen II) die Plätze, Dritter wurde mit 352 Ringen Johannes Ströhlein (SV Tschirn).

In der Gesamtwertung führt weiterhin Lukas Beetz mit 1800 Ringen vor Bernd Leiter (1748) und Johannes Ströhlein (1718).





B-Klasse - Gruppe 2

SV Burggrub II (1010/5004): Thomas Ledig (336/1683); Georg Kiendl (336/678); Dieter Schüler (336/1683); Einzel: Bernhard Geiger (329/1654).

SV Förtschendorf II (982/4892): Bernd Beständig (322/1557); Werner Konrad (320/1649); Silvia Heinlein (340 /1686).

SV Friedersdorf I (1027/5024): Frank Zapf (335/986); Reiner Zapf (343/1688); Christian Zapf (349/1697); Einzel: Sonja Lieb (310/1585);

SG Rothenkirchen II (1013/ 5099): Lukas Beetz (353/1800); Julia Geiger (342/1673); Bastian Tumbach (318/1625); Einzel: Marius Löffler (308/940).

FS Ebersdorf II (1006/5060): Bernd Leiter (357/1748); Robert Zipfel (327/1709); Max Neubauer (322/1283);



C-Klasse, Gruppe 2

SV Friedersdorf II (982/4682): Dominik Kestel (318/1482); Christian Pfadenhauer (336/ 1550); Ulrich Holzmann (328/ 1609); Streichergebnis: Rita Löffler (288/877);

SG Rothenkirchen III (850/ 4200): Mathias Beetz (315/ 1610); Lara Schmidt (260/ 1291); Marco Engel (275/1254).

SV Tschirn (985/3967): Dominik Hofmann (350/1666); Johannes Ströhlein (352/1718); Daniel Daum (338/1590); Einzel: Celina Daum (314/1476).

Der letzte Rundenwettkampf, findet am Freitag, 8. Dezember, statt (ab 17 Uhr, anschließend Essen und Pokalübergabe). eh