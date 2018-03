Hannes Schwemmler ergattert den 3. Platz

Ralf Naumann



Hannes Schwemmler erreichte bei seiner dritten Teilnahme diesmal nicht das Finale. Der Schüler des Förderzentrums der Lebenshilfe Haßberge in Sylbach, belegte bei den 31. unterfränkischen Tischtennismeisterschaften der Förderzentren, die am Donnerstag in der "Höllberghalle" in Kürnach bei Würzburg ausgetragen wurden, aber wieder - wie schon 2016 - den ebenso hervorragenden dritten Platz.



Drei Sätze

Der 18-Jährige aus Prappach gewann diesmal das Spiel um Platz 3 knapp nach drei Sätzen gegen Ahmed Said von der Kitzinger St.-Martin-Schule, nachdem er mühelos durch Vor- und Zwischenrunde marschierte.

Neben Hannes Schwemmler starteten auch Viktoria Egorov (sie kam in der Endabrechnung auf den 46. Platz), Joseph Kiorkis (39. Platz) und Lisa-Marie Lehmann (36. und damit drittbestes Mädchen) bei dem Sportevent mit insgesamt 48 Teilnehmern.

Gesamtsieger wurde zum vierten Mal in Folge Leon Kemm aus Würzburg.