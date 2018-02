Hannberger Dorfplatz wird bald fertig

Der Heßdorfer Gemeinderat berät heute um 18 Uhr unter anderem über die Errichtung einer Containeranlage zur Unterbringung des Horts, die Mittagsbetreuung an der Grundschule Hannberg und die Genehmigung des Nachtragsangebotes für die Gestaltung der Treppenanlage am Dorfplatz Hannberg. Außerdem wird über den Stand der Sanierung der Grundschule Hannberg informiert. Des Weiteren behandeln die Gemeinderatsmitglieder den Zuschussantrag der Freien Waldorfschule, den Antrag der Feuerwehren zur Schaffung einer gemeinsamen Gerätewartstelle und den Antrag der Firma Aldi auf Umbau des Verbrauchermarktes in Heßdorf. red