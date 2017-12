Handwerkskammer würdigt Verdienste von Landrat Söllner

Mit der Goldenen Ehrennadel würdigte die HWK Oberfranken die Arbeit von Landrat Klaus Peter Söllner für das Handwerk in der Region.

Die Laudatio hielt Präsident Thomas Zimmer, der feststellte, dass Söllner schon immer dem Handwerk eng verbunden war. Bester Beleg dafür sei sein außerordentliches Engagement für das Berufsschulzentrum Kulmbach mit der Hans-Wilsdorf-Schule, der Staatlichen Berufsschule und Staatlicher Fachschule Lebensmitteltechnik.

Weiter sprach Zimmer von einem überragenden Engagement für das Bierland Oberfranken und die Genussregion, die er bis heute in vorbildlichster Art und Weise betreue. "Schon unser erster Auftritt, der Marktplatz der Genüsse am 31. März 2008, war ein Durchbruch für die Genussregion Oberfranken. Bis heute hast du unzählige Präsentationen, Genussfeste und Messeauftritte in Oberfranken auch in München, Berlin und Brüssel begleitet. Dadurch wurden wir auch überregional bekannt." Dass heute jeder bayerische Minister, der Ministerpräsident und Starköche wie Johannes Lafer und Alexander Herrmann die Genussregion kennen, sei wesentlich Söllners Verdienst.

Er habe es auch durchgesetzt, dass die Autobahnschilder "Genussregion Oberfranken Land der Brauereien" aufgestellt wurden. Zimmer erinnerte ferner an die Internet-Datenbanken, die Infobroschüren, die Genuss-Touren und die Genussbotschafter. Als absolutes Highlight bezeichnete er die Auszeichnung der Genussregion Oberfranken durch die Aufnahme in das Verzeichnis guter Praxisbeispiele für den Erhalt des immateriellen Kulturerbes auf bayerischer und sogar auf Bundesebene. Söllner sei "ein Stratege, der immer rechtzeitig am richtigen Platz ist" und für eine besondere Kultur des Miteinanders stehe.