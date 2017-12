Handwerker packt für CSU an

Der CSU-Ortsverband, Frauen-Union und Junge-Union Burgpreppach hielten ein Sommerfest in Fitzendorf in "Sperkenheim" ab. Ortsvorsitzender Hermann Niediek hieß neben MdL und Kreisvorsitzendem Steffen Vogel auch Landrat Wilhelm Schneider und Staatssekretär a.D. Dr. Albert Meyer auch zahlreiche Mitglieder und Gäste willkommen. Niedieks besonderer Gruß galt Norbert Ott, der im Rahmen des Sommerfestes für 40 Jahre Mitgliedschaft in der CSU geehrt wurde.

Kreisvorsitzender Steffen Vogel lobte das Engagement von Ott als vorbildlich und stellte dabei heraus, dass dieser sich trotz seiner Selbstständigkeit als Handwerker zur CSU bekannt habe, ohne Rücksicht darauf, ob das geschäftliche Nachteile bringe oder nicht.

In einer schwierigen Zeit habe er sogar den Ortsverband als Vorsitzender für vier Jahre übernommen. Vorher war Ott 14 Jahre stellvertretender Vorsitzender, drei Jahre Schriftführer und danach sechs Jahre Beisitzer, was insgesamt 27 Jahre Tätigkeit im Vorstand ausmacht.



Zwölf Jahre Gemeinderat

Auch als Gemeinderat hat er zwölf Jahre seine Erfahrung und Kompetenz zum Wohle der Gemeinde eingebracht, wie Bürgermeister und Ortsvorsitzender Hermann Niediek herausstellte. Auch heute noch würde Ott dem Ortsverband mit Rat und Tat zur Seite stehen. red