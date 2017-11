Handarbeiten beim Roten Kreuz

Das Bayerische Rote Kreuz, Kreisverband Bad Kissingen, lädt alle Handarbeitsliebenden zum Strick-, Häkel- oder Sticknachmittag am Mittwoch, 15. November, von 14 bis 16 Uhr in das BRK-Haus "mehr LEBEN", Am Steingraben 6, ein. Materialien sind selbst mitzubringen.Wer keine Lust zum Handarbeiten hat, ist natürlich auch herzlich willkommen. Anmeldeschluss ist am Dienstag, 14. November unter Tel.: 0971/727 22 01. sek