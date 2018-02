Halter konnte den Unfall beobachten

Als eine Fahrzeugführerin nach dem Gassigehen mit ihrem Hund am Donnerstagnachmittag gegen 15.35 Uhr zu ihrem Pkw an der Staatsstraße 2188 zurückkam, konnte sie beobachten, wie ein anderes Fahrzeug mit dem hinteren rechten Heck die Stoßstange hinten links an ihrem Pkw touchierte. Das Fahrzeug entfernte sich, ohne dass sich der oder die Fahrerin um den Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro kümmerte.

Hinweise nimmt die Polizei Bamberg-Land unter Telefon 0951/91 29 -310 entgegen.