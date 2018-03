Halter entsteht Schaden von 2000 Euro

Ein auf dem Parkplatz vor dem Landratsamt in der Ludwigstraße geparkter grauer Audi wurde von einem unbekannten Fahrzeug an Stoßstange und Kotflügel hinten links so beschädigt, dass ein Sachschaden von 2000 Euro entstand. Wer zu dieser Unfallflucht etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 0951/9129-210 zu melden.