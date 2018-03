Halter entsteht Schaden von 1500 Euro

Gegen die hintere linke Tür eines weißen VW Tiguan stieß ein unbekannter Fahrzeugführer in Trosdorf und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Das Fahrzeug stand am Montag zwischen 13.30 und 14.15 Uhr auf einem Parkplatz in der Industriestraße.