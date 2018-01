Halter entsteht Schaden von 1000 Euro

Ein grauer Opel Mokka wurde am Samstagmittag auf dem Parkplatz des Netto-Einkaufsmarktes in der Baunacher Straße in Breitengüßbach angefahren. Der Geschädigte hatte gegen 12 Uhr sein Fahrzeug dort abgestellt und musste bei der Rückkehr vom Einkaufen einen Schaden an der hinteren Stoßstange feststellen. Die Schadenshöhe wird auf rund 1000 Euro geschätzt, Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Rufnummer 0951/9129-310 entgegen.