Halt erfahren im Leben

Über 60 Firmbewerber aus den Kirchengemeinden Bad Kissingen und Oberthulba konnten gemeinsam einen erlebnisreichen Tag im Hochseilgarten am Volkersberg verbringen.

Begleitet von Sabine Dacho, Petra Strauß und Bernd Keller wurden die Jugendlichen durch professionelle Hochseilgartentrainer angeleitet verschiedene Übungen zu machen. Die Erfahrung sowohl allein (am Sicherungsseil) als auch in der Gemeinschaft, gehalten zu sein, sollte eine Ahnung davon geben, wie es ist, wenn Christen an einen Gott glauben, der den Menschen vertraut in allen Lebenslagen. Die Jugendlichen konnten durch die erlebnispädagogischen Übungen erfahren, dass sie gehalten sind. red