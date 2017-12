Hallstadts Wasser ist in Ordnung

Das Trinkwasser in Hallstadt und Dörfleins kann wieder uneingeschränkt genutzt werden. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sind nach sorgfältigen Analysen und Kontrollen keine Auffälligkeiten und Beeinträchtigungen des Wassers festgestellt worden. Das Gesundheitsamt Bamberg hat daher das Trinkwasser am Mittwoch wieder zur allgemeinen Nutzung freigegeben. Die Chlorung bleibt bis auf Weiteres mit 0,2 mg/l erhalten, hat aber keinen Einfluss auf die Wasserqualität. Gesundheitliche Bedenken bestehen nicht.



Suche nach Ursache läuft

Die Techniker der Stadt suchen weiterhin die genaue Ursache. Deshalb werden städtische Mitarbeiter weitere Wasserproben im öffentlichen Netz und auch in Privathaushalten entnehmen. Die Mitarbeiter der Wasserversorgung werden sich mit gesiegeltem Dienstausweis ausweisen. Die Stadtverwaltung bittet, die Information auch an Mitbewohner und Nachbarn weiterzugeben. Für Fragen steht die Stadtverwaltung, übers Bereitschaftshandy, Telefon 0171/ 9517500 für Verfügung. red