Hallstadter erfolgreich

Bei den Bestenkämpfen in Lichtenfels belegten die Turner des TV Hallstadt Topplatzierungen. In der jüngsten Altersklasse (Jahrgang 2011 und jünger) erturnte sich Jonah Winterstein den Gaumeistertitel. Sein Bruder Jakob Winterstein tat es ihm mit einem Sieg in der Altersklasse 2009 gleich. Der Sprung aufs Podest gelang auch Jonathan Ohlmann mit einem dritten Platz in der Altersklasse 2007. Henri Stegner und Toni Wittmann erkämpften sich im selben Wettkampf die Plätze 4 bzw. 6. Simon Reichl (2006) fehlte mit 80,70 Punkten nur drei Zehntel zum Sieg. Gorka Urzua (2005) kam mit 88,10 Punkten ebenfalls auf Rang 2. Den Wettkampf des Jahrgangs 2004 gewann Paul Reichl mit einer herausragenden Punktzahl von 91. pr