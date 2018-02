Hallstadt in Narrenhand

Es sollte wieder ein Umzug in Hallstadt stattfinden, über dies waren sich die Jecken des 1. Faschingsvereines Hallstadt damals schnell einig. So nahm der 2012 gegründete Faschingsverein gleich die Planungen in die eigene Hand und führte schon 2014 den 1. Hallstadter Gaudiwurm mit zehn Umzugsteilnehmer durch. Was anfänglich noch mit einer kleinen Abordnung von sechs Wagen und vier Fußgruppen durch Hallstadt führte, hat sich nun, im Jahr 2018, zu einem echten Publikumsmagnet im Landkreis entwickelt. "2016 mussten wir die bittere Entscheidung über einen sturmbedingten Ausfall treffen, dies hat dem Projekt jedoch keinen Abriss getan, sondern ganz im Gegenteil", berichtet der Vorsitzende Manuel Reitberger stolz.

Um den Fasching in Hallstadt ganzheitlich voranzutreiben, veranstaltet der Faschingsverein zudem auch die Faschingsparty im Jugendheim. Dieses Mal feierten die Gäste unter dem Motto "Science Fiction Fantasy" bei bester Livemusik und Tanzauftritten.

So steht am Rosenmontag bereits der 5. Gaudiwurm in den Startlöchern. Es werden dieses Jahr nicht nur die bekannten Gruppen aus Hallstadt und Umgebung erwartet, sondern auch erstmals neue weitere Gruppen aus ganz Oberfranken. So macht sich die "Hattersdorfer Jugend" aus dem Landkreis Coburg mit der längsten Anreise auf den Weg zum Rosenmontagshit. "Es freut uns, dass wir heuer 22 verschiedene Vereine und Gruppierungen in Hallstadt begrüßen dürfen", so Reitberger. Doch beim Umzug alleine bleibt es nicht, denn der Zug endet wieder am Marktplatz mit einer großen Feier. red