Halloween mit Folgen

Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es in der Halloweennacht zu Sachbeschädigungen in Grub am Forst, indem verschiedene Objekte in roter und brauner Farbe mit Graffiti beschmiert wurden, wie die Polizeiinspektion Coburg mitteilt. In dieser Nacht war eine Gruppe Jugendlicher, die randalierend durch Grub zog, von der Polizei gestoppt worden. Ob ein Zusammenhang mit den Graffiti-Hinterlassenschaften besteht, wird derzeit ermittelt. pol