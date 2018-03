Hallerndorfer übersieht Zweiradfahrer

Ein 40-jähriger Autofahrer aus Hallerndorf hat in Baiersdorf (Kreis Erlangen-Höchstadt) ein Leichtkraftrad übersehen. Der Mann fuhr die Forchheimer Straße in Baiersdorf in Richtung Erlangen. Auf Höhe der Sudetenstraße wollte er einem Bus, der von der Sudetenstraße nach links in die Forchheimer Straße einbiegen wollte, dies ermöglichen. Dazu hielt er zunächst an und setzte dann mit seinem Fahrzeug ein Stück zurück. Dabei übersah er das hinter ihm stehende Leichtkraftrad eines 16-jährigen Möhrendorfers. Durch den Aufprall des Pkw auf das Leichtkraftrad kippte dieses um. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand, wie die Polizei mitteilt. pol