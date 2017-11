Halbzeit bei den "Wildbretwochen"

Noch bis Sonntag, 26. November, bieten 18 Gaststätten im Landkreis Erlangen-Höchstadt und der Stadt Erlangen traditionelle und ausgefallene Wildgerichte an. Das besondere Fleisch der freilebenden Tiere, die nur innerhalb einer bestimmten Frist gejagt werden dürfen, steht gegrillt, gebraten oder geschmort auf ausgewählten Speisekarten. Die Wildbretbroschüre der Landkreis-Wirtschaftsförderung informiert über die teilnehmenden Gaststätten. Sie ist kostenlos in Rathäusern, teilnehmenden Gasthöfen und öffentlichen Einrichtungen in Landkreis und Stadt sowie online auf www.erlangen-hoechstadt.de erhältlich. red