Halbwüchsige schlugen Scheiben ein

Am Samstag gegen 15 Uhr wurden zwei etwa 15 Jahre alte Jugendliche beobachtet, nachdem sie alle Scheiben eines roten VW Golf eingeschlagen hatten. Das Auto stand hinter dem neuen Gebäude der Weisendorfer Feuerwehr. Wie die Polizeiinspektion Herzogenaurach weiter berichtet, geschah das mit einem Elfer Kalksandstein und einem Backstein, den die Vandalen aus der angrenzenden Mauer herausgebrochen hatten.

Durch den dadurch entstandenen Lärm wurden letztendlich Zeugen auf sie aufmerksam, heißt es in dem Bericht weiter. An der Gebäuderückseite des Feuerwehrhauses zerkratzten sie zudem zwei Fensterscheiben der Umkleideräume der Feuerwehr. Es wird davon ausgegangen, dass sie auch hierzu ein Stück eines scharfkantigen Steines benutzt haben.

Als die Jugendlichen zurück zur Straße liefen, soll einer von ihnen noch gesagt haben: "Schnell abhauen hier, bevor die Polizei kommt." Die beiden waren etwa 15 Jahre alt, einer davon war laut Zeugenangaben dunkelhäutig und etwa 160 Zentimeter groß. Er trug eine schwarze Bomberjacke mit rotem Markenzipp am Arm, eine schwarze Cap mit weißer Aufschrift und schwarze Nike-Sportschuhe. Der zweite Tatverdächtige war etwas größer als sein Begleiter, ca. 170 cm, und trug ebenfalls eine schwarze Bomberjacke. Weiter war er bekleidet mit einer türkisgrünen Hose und hatte ebenfalls schwarze Nike-Sportschuhe an. Die Polizei Herzogenaurach sucht nun Zeugen, welche Hinweise auf die beiden Täter geben können (Tel. 09132/78090). pol