Hakenkreuze auf Straße gesprüht

Noch Unbekannte haben am vergangenen

Wochenende auf eine Straße in Großenseebach mehrere Hakenkreuze gesprüht. Mögliche

Zeugen werden gebeten, sich zu melden. Das zuständige Fachkommissariat für politisch motivierte Kriminalität hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise, heißt es im Pressebericht der Polizei.

Die Täter haben entweder am Samstag oder Sonntag in der

Schulstraße, Höhe Friedhof, zwei Hakenkreuze und mehrere Zahlen mit roter Farbe auf den Fahrbahnbelag gesprüht. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt, weil die Entfernung der Schmierereien mit hohem Aufwand für den Bauhof verbunden ist.

Wer Angaben zur Ergreifung der Täter machen kann, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen. Die Nummer des Hinweistelefons lautet 0911/21123333. pol