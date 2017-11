Hafenpreppacher wenden die Partie in der Schlussphase

Für eine tolle Überraschung sorgte in der Fußball-Kreisklasse Itzgrund der SV Hafenpreppach, der mit 2:1 beim Dritten TSV Scher-neck die Punkte mitnahm. Die Spfr. Unterpreppach wahrten ihre Chance auf einen der vorderen beiden Plätze mit einem 2:1-Erfolg beim DJK/TSV Rödental. Dagegen ging die SG Eyrichshof/Ebern II mit 0:1 beim SV Tambach leer aus.



TSV Scherneck -

SV Hafenpreppach 1:2

Etwas glücklich, aber nicht einmal unverdient nahmen die stark ersatzgeschwächten Gäste den Dreier mit. Sie zeigten kämpferisch und läuferisch eine starke Vorstellung und auch eine gute Moral, zumal sie in der 64. Minute nach einem Treffer von Klöpsch mit 0:1 in Rückstand geraten waren. Die Hafenpreppacher verstärkten danach nochmals ihre Angriffsbemühungen, was auch in der 84. Minute durch Jonathan Hafenecker und mit dem Schlusspfiff durch einen Freistoß von Steffen Eckstein mit den entscheidenden Toren belohnt wurde.



SV Tambach -

SG Eyrichshof/Ebern II 1:0

Im ersten Durchgang hätten die Gäste durchaus in Führung gehen können, vergaben jedoch einige Möglichkeiten. Ihnen fehlte an diesem Tag einfach ein Vollstrecker, und somit führte letztlich ein Gegentreffer der Platzherren rund eine Viertelstunde vor dem Abpfiff zur Niederlage, die dem Spielverlauf nach nicht notwendig gewesen wäre. Eine Punkteteilung hätte sich die SG auf alle Fälle verdient gehabt.



DJK/TSV Rödental -

Spfr. Unterpreppach 1:2

Die Gäste bleiben weiterhin in der Erfolgsspur und landeten einen weiteren hart erarbeiteten Dreier in Rödental. Vor dem Wechsel hatten die Unterpreppacher im Feld leichte Vorteile, doch beiderseits gab es in diesem Abschnitt nicht allzu viele Möglichkeiten. Nach Wiederbeginn tat sich mehr vor beiden Gehäusen. Nach gut einer Stunde fiel die Führung der Hausherren durch Gabriel Burkard, die der Spielertrainer der Sportfreunde, Konstantin Körner, 20 Minuten vor dem Abpfiff egalisierte, während Jonas Ludewig den entscheidenden Treffer in der 80. Minute anbrachte. Alles in allem war es eine kompakte Mannschaftsleistung der Unterpreppacher.



Kreisklasse Coburg 1

TSSV Fürth a.B. -

Spfr. Unterpreppach II 11:0

Nicht den Hauch einer Chance hatten die Gäste in dieser Begegnung. Sie waren vor allem im zweiten Durchgang in der Abwehr absolut überfordert und machten den Hausherren das Toreschießen nicht allzu schwer, zumal sich nach vorne so gut wie nichts tat und sich der Aufsteiger einzig und allein einem Sturmlauf der Fürther gegenüber sah, die durch Horn (4), Hartleb (2), Rebhan (2), Knoch, Bazalinski und Langbein einen Kantersieg herausschossen. di