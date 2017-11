Gymnastik und Musik für Senioren

Soziale Kontakte sind für Senioren wichtig. An alle Interessierten richten sich die Senioren-Angebote von "Mach-mit" im Mehrgenerationenhaus. Die Gymnastik-Gruppe trifft sich am Montag, 4. Dezember, ab 10.30 Uhr. Am Montagnachmittag um 15 Uhr findet das Gedächtnistraining statt. Die musisch Begeisterten treffen sich am Donnerstag, 7. Dezember, zum Veeh-Harfen-Spielen und am Freitag, 8. Dezember, zum gemeinsamen Singen, jeweils ab 14.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus, Von-Hessing-Straße 1. sek