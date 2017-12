Gymnasium lädt zum Weihnachtskonzert

Als fester Bestandteil des Schullebens findet jährlich das Weihnachtskonzert des Gymnasiums Herzogenaurach statt. Wie in den Vorjahren wird am Donnerstag, 14. Dezember, um 19 Uhr ein buntes, abwechslungsreiches aber vor allem weihnachtliches Programm in der evangelischen Kirche in der Von-Seckendorff-Straße erklingen.

Da das Herzogenauracher Gymnasium sehr viele unterschiedliche musikalische Wahlkurse anbieten kann, wird das Weihnachtskonzert von mehreren Chören, Orchestern, Bands und Solisten aller Jahrgangsstufen gestaltet: Besucher werden vom großen Orchester Filmmusik aus dem Weihnachtsfilm "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" hören, die Schüler des Profilfachs Musik werden zusammen mit der Bigband Stücke wie "Santa Baby" darbieten. Aber auch traditionelle Weihnachtslieder präsentiert vom Oberstufenchor können mitgesummt werden. Als Solist wird der erste Bundespreisträger des Wettbewerbs "Jugend musiziert", Ludwig Orel, an der Orgel mit einer Toccata D-Moll von Max Reger das Programm bereichern. red