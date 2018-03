Gymnasium lädt zum Frühlingskonzert

Das kleine Herder-Orchester, der Unterstufenchor, die Gesangsklasse, das Orchester, die "Stl-Band" und das Querflöten-Ensemble des Herder-Gymnasiums bieten am Donnerstag, 19. April, ein buntes Programm unterschiedlichster Stilrichtungen und Genres. Bei dem Konzert erklingen Orchesterwerke von Rachmaninow, Musik aus "Schindlers Liste", der erste Satz aus dem Klavierkonzert in A-Dur KV 414 von Mozart sowie Chorlieder. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr in der Aula, der Eintritt ist frei. red