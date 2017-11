Gymnasium gewährt Einblicke

Am Samstag, 18. November, von 14 bis 17 Uhr findet am Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium bereits zum zweiten Mal die europaweite und öffentliche Veranstaltung "Linux Presentation Day" statt. Allen Interessierten wird dabei ein zwangloser Einblick in die Welt des freien Betriebssystems Linux ermöglicht. red