Gymnasium Ernestinum Coburg schafft Sprung in MINT-Netzwerk

Im Jahr 2013 startete MINT-EC mit Förderung durch die bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbände bayme vbm sowie der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft die Excellence-Initiative an bayerischen Gymnasien. Ziel der Initiative ist es, die Zahl der MINT-EC-Gymnasien in Bayern auszubauen. MINT-EC ist das nationale Excellence-Netzwerk von Schulen mit Sekundarstufe II und ausgeprägtem Profil in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT).



Weitere Förderung

Das Gymnasium Ernestinum Coburg hat nun die Aufnahme in das MINT-Netzwerk geschafft. Eine entsprechende Urkunde wurde am Donnerstag am Justus-von-Liebig-Gymnasium in Neusäß durch Staatssekretär Georg Eisenreich verliehen.

"Die Aufnahme in das Excellence-Netzwerk MINT-EC ist nicht nur eine verdiente Anerkennung der ausgezeichneten pädagogischen Arbeit, die die Lehrkräfte des Ernestinums engagiert leisten, sondern sie öffnet unseren Schülerinnen und Schülern die Türen für eine Fülle hochklassiger weiterer Förderangebote", betont Schulleiter Bernd Jakob.

Im Rahmen des Regionalforums "MINT100" von MINT-EC in Neusäß hießen Staatssekretär Georg Eisenreich vom Kultusministerium, Stephanie Ammicht, Geschäftsführerin der bayme vbm vbw Region Schwaben, und Wolfgang Gollub, Vorstandsvorsitzender MINT-EC, die neuen Schulen mit der Übergabe der Mitgliedsurkunden im MINT-EC-Schulnetzwerk willkommen.



Kooperation mit Hochschule

Das MINT-Profil des Ernestinums zeichnet sich besonders aus durch systematische Fördermaßnahmen in allen Leistungsbereichen, nachhaltige Weiterentwicklung des Unterrichts, eine breite Wettbewerbskultur und attraktive Kooperationsprojekte mit der Hochschule Coburg und mit Industrieunternehmen der Region. Beim "Jungingenieurpass" können Ernestinerinnen und Ernestiner direkt bei den Unternehmen Eindrücke vom typischen Berufsalltag des Ingenieurs bekommen. Europaweit einzigartig ist das Projekt "Columbus - ein Schul- und Lehrzyklotron". Besonders erfolgreich ist das Ernestinum bei Mathematikwettbewerben: Seit dem Jahr 2007 war das Ernestinum jedes Jahr bei der Ehrung der besten Schulen im Landeswettbewerb Mathematik des Kultusministeriums vertreten und errang dabei siebenmal den ersten Platz, dreimal einen zweiten und einmal einen dritten Preis.

Die Aufnahme in das MINT-EC-Schulnetzwerk ist mehr als nur eine Auszeichnung. Über 4000 Schüler profitieren jährlich von den Angeboten, die sie ebenfalls in der Studien- und Berufsorientierung unterstützen. Spezielle, auf die Bedarfe von Schulleitungen zugeschnittene Veranstaltungen, fördern die qualitative Entwicklung der Schulen im Ganzen.

Einmal jährlich können sich Schulen um die Aufnahme in das nationale Excellence-Schulnetzwerk MINT-EC bewerben. Dafür müssen hohe Kriterien hinsichtlich der Qualität und Quantität in den MINT-Fächern und darüber hinaus erfüllt werden. Neben den Belegungsraten in Mathematik und den naturwissenschaftlich-technischen Fächern werden Angebote zur Berufs- und Studienorientierung, Wettbewerbsteilnahmen sowie dauerhafte Kooperationen mit Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft erwartet. red