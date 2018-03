Gymnasium Burgkunstadt öffnet seine Türen

Informationen zuhauf für Eltern und Kinder, aber auch Unterhaltung gibt es beim "Tag der offenen Tür" am Gymnasium Burgkunstadt am Samstag, 3. März, von 9 bis 12 Uhr. Die Veranstaltung richtet sich in erster Linie an die Eltern, deren Kinder im Herbst in die Burgkunstadter Schule eintreten wollen.

Für die Kinder hat das Gymnasium einen "Schnupperlauf" mit fast 20 Stationen vorbereitet, bei dem das Schulhaus "erforscht" werden kann.

Die Veranstaltung beginnt um 9 Uhr mit der Begrüßung in der Aula. Dort findet ab 9.15 Uhr eine ausführliche Information der Eltern statt. Dabei soll auf das breitgefächerte Bildungsangebot dieses Schultyps, die damit verbundenen Anforderungen sowie auf die späteren Berufsmöglichkeiten nach einem mittleren Schulabschluss oder dem Abitur eingegangen werden. Auch die offene Ganztagesschule wird ein Thema sein. Präsentiert wird auch der Schulalltag der derzeitigen Fünftklässer - eine nicht unwesentliche Hilfestellung bei der Entscheidung über die Schulwahl.

Ab 10.15 Uhr können sich auch die Eltern am Schnupperlauf beteiligen oder sich im Elternkaffee in der Mensa zum Gespräch mit Lehrern der Schule treffen. Das Ende der Veranstaltung ist gegen 12 Uhr geplant. cv