Als eines von sieben bayerischen Gymnasien wurde das Gymnasium Höchstadt in Neusäß offiziell in das nationale Schulnetzwerk Mint-EC aufgenommen. Das Gymnasium hat im Auswahlverfahren seine hohe Qualität in der Mint-Bildung bewiesen und ist nun Teil des größten deutschen Schulnetz-werks für Mint-Spitzenförderung, teilt Schulleiter Bernd Lohneiß mit.

Die sogenannten Mint-Fachbereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik bilden die Grundlage für zahlreiche moderne Berufe. Es sei also wichtig, die Zahl qualifizierter Jugendlicher für Mint-Berufe und Mint-Studiengänge zu steigern und alle Talentquellen auszuschöpfen. Die Kenntnis mathematisch-naturwissenschaftlicher Zusammenhänge sei Voraussetzung für eine verantwortungsbewusste Auseinandersetzung mit den wissenschaftlich-technischen Entwicklungen der Gegenwart und der Zukunft.

Das Gymnasium Höchstadt bietet jungen Menschen neben der Schwerpunktsetzung eines naturwissenschaftlich-technologischen Zweiges auch eine Vielzahl an Wahlkursen im Mint-Bereich an. Die Exzellenz des Gymnasiums Höchstadt in diesem Bereich zeige sich nicht zuletzt in der höchst erfolgreichen Teilnahme an Wettbewerben wie "Vision-Ing21", "Experimente antworten" und "Jugend forscht" oder der Teilnahme an der internationalen Erfindermesse Iena. Zudem arbeitet das Gymnasium Höchstadt mit Partnern aus der Wirtschaft wie der Martin Bauer Group und der Siemens AG kooperativ zusammen.

Die Aufnahme in das Mint-EC-Schulnetzwerk, das seit 2009 unter Schirmherrschaft der Kultusministerkonferenz steht, ist laut Lohneiß mehr als nur eine Auszeichnung.



Angebote für Schüler und Lehrer

Können die Schulen im Auswahlverfahren überzeugen, stehen ihnen hochkarätige und innovative Weiterbildungs- und Forschungsmöglichkeiten für Schüler, Lehrkräfte sowie Schulleitungen offen. Über 4000 Schüler profitieren jährlich von den Angeboten, die sie ebenfalls in der Studien- und Berufsorientierung unterstützen. Spezielle, auf die Bedarfe von Schulleitungen zugeschnittene Veranstaltungen, fördern die qualitative Entwicklung der Schulen im Ganzen.

Im Rahmen des Regionalforums von Mint-EC in Bayern in Neusäß hießen Staatssekretär Georg Eisenreich (CSU) vom Ministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Stephanie Ammicht, die Geschäftsführerin des vbw Region Schwaben, sowie Wolfgang Gollub, Vorstandsvorsitzender von Mint-EC, die neuen Schulen mit der Übergabe der Mitglieds-urkunden im Schulnetzwerk willkommen. red