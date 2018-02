Gymnasium Alexandrinum unterstützt Flüchtlinge

"Ich möchte so gerne lernen" - mit diesem Zitat eines syrischen Mädchens warb Susanne Kleiner von der Katharina-von-Bora-Gemeinde in der Musikalischen Andacht des Gymnasiums Alexandrinum im Jahr 2016 um Unterstützung für die "Diakonische Unterstützung Asyl". Ein Jahr später überbrachte sie nun ein herzliches Dankeschön an die Schulfamilie: Durch die während der Musikalischen Andacht 2016 eingenommenen Spenden konnte der Familiennachzug dieser syrischen Familie ermöglicht werden. Das junge Mädchen besucht nun eine Schule in Coburg und konnte bereits eine Klasse überspringen.

Da der Krieg in Syrien etwas aus dem Fokus geraten ist, werde es zunehmend schwieriger, Spenden für dieses Anliegen zu bekommen. Dabei sei die Not nach wie vor groß und die Kampfhandlungen in diesem Land nähmen eher wieder zu. Das bestätigten die Nachrichten der vergangenen Tage und auch die Schilderungen der Familien vor Ort, schreibt das Gymnasium in einem Pressebericht.

Das Gymnasium Alexandrinum hatte sich daher entschlossen, auch in der Musikalischen Andacht 2017 für die "Diakonische Unterstützung Asyl" zu sammeln. Pfarrer Detlef Juranek von der Katharina-von-Bora-Gemeinde freut sich über die großzügige Spende von 800 Euro zur Weiterführung dieser wichtigen Arbeit. Das Geld werde wieder direkt und ohne bürokratischen Aufwand für Flüchtende verwendet werden und diene der Förderung der Integration und einem Mehr an Menschlichkeit, sagte Juranek. red