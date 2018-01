Guten Appetit in der Klinik

Seit Mittwoch können die Mitarbeiter des Klinikums Forchheim im Personalcasino unter der Woche zu Mittag essen. In einer Feierstunde eröffnete Bürgermeister Franz Streit (CSU) mit Krankenhausdirektor Sven Oelkers, stellvertretendem Personalratsvorsitzenden Patric Frazier und Vertretern der verschiedenen Bereiche die Räumlichkeiten.

Sven Oelkers sagte: "Ich freue mich, dass wir dem Wunsch der Belegschaft nach gesunder Mittagsverpflegung im Personalcasino ab heute entsprechen können. Die Anforderungen an die Mitarbeiter nehmen ständig zu, so dass eine ausgewogene Ernährung für die körperliche und geistige Fitness wichtig ist. Somit kommt unser vorhandenes Know-how der Diätassistenten, Ernährungsberater und Köche nicht nur den Patienten, sondern auch unseren Mitarbeitern zugute."



Gut für das Miteinander

Bürgermeister Franz Streit, der auch Vorsitzender des Vereins der Freunde und Förderer des Klinikums Forchheim ist, hob hervor: "Ich freue mich für die Mitarbeiter, dass sie sich jetzt beim Essen austauschen können, gern auch private Gespräche. Das fördert das Miteinander der Mitarbeiter und wirkt sich positiv auf Patienten und Haus aus."

"Der Personalrat und das Personal sind froh, dass das Casino nach langer Diskussion eröffnet wird. Wir freuen uns auf gutes Essen", unterstreicht stellvertretender Personalratsvorsitzender Patric Frazier.

Unter drei Menüs - Vollkost, leichte Kost und fleischlose Kost - können die Klinikmitarbeiter jeden Tag wählen. Am Mittwoch waren das zum Einstand Ungarisches Gulasch mit Spiralnudeln, Schinkennudeln mit Tomatensoße und Gemüsespieß an Curryrahmsoße. Küchenleiterin Maria Schütz erklärt: "In unserer Küche legen wir für unsere Patienten und Mitarbeiter Wert auf die tägliche Zubereitung mit frischen Produkten aus der Region und schonende Zubereitung durch moderne Garverfahren."

Die Eröffnung des Personalcasinos am Klinikum in Forchheim stellt das Küchenteam mit vier ausgebildeten Köchen und einer Diätassistentin vor neue Herausforderungen, denn die Mitarbeiter können ad hoc entscheiden, ob sie lieber fränkische "Baggers" oder etwas vom reichhaltigen Salatbuffet essen möchten. red