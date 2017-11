Gute Laune Musik in der Galerie

"Gute-Laune-Musik" gibt es zum Abschluss des Veranstaltungsjahres am Samstag, 25. November, mit der Band "Erdgeschoss" in der Galerie Form und Farbe. Die Band bietet ein fetziges Programm von Evergreens aus Cajun-Folk und Bluegrass. Titel von Nancy Sinatra, Queen Ida, Buckwheat Zydeco, Dire Straits oder CCR werden neu interpretiert. Beginn ist um 19.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Buchhandlung Nikolaus in der Ludwigstraße 48, bei Hohmanns Manufactur in der Bahnhofstraße 21 sowie an der Abendkasse. sek