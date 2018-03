Gut geführt durch die Veste

Es hat sich viel getan auf der Veste Coburg in den letzten Jahren. Deshalb haben die Kunstsammlungen nun ihren "Kleinen Kunstführer" für die Veste und ihre Sammlungen komplett überarbeitet und neu herausgebracht. Er wurde unter anderem durch neue Ausstellungsbereiche wie die Gedeckte Batterie ergänzt.

Die deutsche Ausgabe umfasst 64 Seiten, 55 farbige Abbildungen und einen Lageplan. Leicht verständliche Informationen und ein klares, zeitgemäßes Layout begleiten den Leser in kompakter Form bei seinem Rundgang durch die Sammlungen genauso wie beim Nachlesen zu Hause.

Die Kleinen Kunstführer des Schnell + Steiner-Verlages aus Regensburg bewähren sich seit vielen Jahren durch ihr praktisches "Hosentaschenformat". Sie erscheinen zu einzelnen Kirchen, Klöstern, Schlössern, Burgen, Kunstlandschaften, Städten und Museen im europäischen Kulturraum.

Als Sammlung bilden sie eine reich illustrierte topographische Bibliothek der Kunstschätze und Baudenkmale. Im Jahr 1967 erschien der Kleine Kunstführer (Nr. 871) zu den Kunstsammlungen der Veste zum ersten Mal. Der Museums-Klassiker wird mittlerweile in der 25. Auflage gedruckt. Der Kunstführer ist im Museumsshop der Kunstsammlungen zum Preis von 3,90 Euro in den Sprachen Deutsch, Englisch und Italienisch erhältlich.



Cornelia Stegner und Klaus Weschenfelder,: Die Veste Coburg und ihre Sammlungen (Kleiner Kunstführer Nr. 871), Deutsch / Englisch / Italienisch, Softcover, geheftet, schnell + Steiner-Verlag Regensburg, 3,90 Euro. ct