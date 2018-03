Gunda und Heinrich Gäßlein - 75 Jahre Seite an Seite

karl-heinz Hofmann



Gehülz — Gunda und Heinrich Gäßlein feierten das äußerst seltene Ehejubiläum der Kronjuwelen-Hochzeit. Seit 75 Jahren sind sie ein Ehepaar.

Groß war die Zahl der Gratulanten, die dem beliebten Ehepaar ihre Wertschätzung und Glückwünsche aussprachen. Auch Bürgermeister Wolfgang Beiergrößlein ließ es sich nicht nehmen, dem Jubelpaar persönlich Glück- und Segenswünsche auszusprechen. Er überbrachte zugleich auch die Glückwünsche von Landrat Klaus Löffler. Für die katholische Pfarrei sprach Diakon Jürgen Fischer Glück- und Segenswünsche aus und wünschte weitere schöne gemeinsame Jahre.



Dramatische Stunden auf See

Gunda und Heinrich Gäßlein gaben sich 1943 in Breitenloh vor dem Altar in der St. Bonifatius-Kirche das Jawort. In Breitenloh hatten sie sich beim Tanz im ehemaligen Gasthaus "Schramms Hans" kennengelernt und fanden in der Folgezeit für immer zusammen. Ehemann Heinrich ist in Neuses geboren, hat den Beruf des Schmiedes erlernt und war im Zweiten Weltkrieg bei der Marine. Auf hoher See wäre er beinahe Opfer des Krieges geworden. Noch heute erzählt er von den dramatischen Stunden im Meer bis er Rettung fand.

Das Jubelpaar freut sich, heute liebevoll von der Tochter Gudrun Ullmann versorgt zu werden. Auch die beiden Enkelkinder und drei Urenkel bereiten große Freude und machen das Familienglück vollständig.

Während der Ehemann Heinrich den Vereinigten Nachbarn und der Feuerwehr Gehülz als Mitglied die Treue hält, ist Kunigunda seit vielen Jahren Mitglied im Obst- und Gartenbauverein. Beide Ehepartner sind begeisterte Fußballanhänger, der Ehemann versäumt kein Spiel seines FC Bayern am Fernseher. Auch für die Politik und für das Weltgeschehen interessieren sich die Eheleute noch sehr.

Wie macht man es, 75 Jahre verheiratet zu sein? Beide lachen auf diese Frage. "Na, man muss immer zu Kompromissen bereit sein, wenn jeder Recht haben und behalten will, geht das nicht", sind sie sich einig. Ihr größtes Glück ist der Familienzusammenhalt. Jeden Tag trifft man sich zum Kaffeetrinken am Nachmittag.