Güßbacher in Amberg gefordert

Die Sportkegler des TSV Breitengüßbach sind am achten Spieltag der Bundesliga beim Aufsteiger FEB Amberg gefordert. In der Oberpfalz erhoffen sich die Oberfranken am Samstag (13.30 Uhr) die ersten Auswärtspunkte in dieser Saison, waren sie doch auch in der Vergangenheit schon erfolgreich gegen die Amberger.

Der gastgebende Bundesliga-Rückkehrer belegt mit 2:10 Punkten den achten Tabellenplatz und steht damit nur knapp vor dem Abstiegsrang und Schlusslicht aus Lorsch (0:14). Allerdings trennen die Gastgeber auch nur zwei Punkte vom TSV, der sich aktuell mit 4:8 Punkten im Mittelfeld der Tabelle (Rang 6) befindet. Somit steht schon ein sogenanntes Vier-Punkte-Spiel für die Gastgeber an, die mit einem Erfolg den Anschluss an das Mittelfeld herstellen könnten, jedoch droht ihnen bei einer erneuten Heimniederlage auch ganz klar der Abstiegskampf für den Rest der laufenden Saison. Bisher konnten die Amberger auch noch nicht an die Leistungen ihrer letztjährigen Aufstiegssaison anknüpfen. Sie lassen vor allem die mannschaftliche Geschlossenheit vermissen. Auch der bisher einzige 5:3-Erfolg zu Hause gegen den KRC Kipfenberg (3575:3464 Holz) war nur dank starker Einzelleistungen von Hüttner (621), Klein (625) und Möhrlein (641) sowie eines schwachen Auftretens der Gäste möglich. Deswegen wird auch gegen den TSV eine deutliche Leistungssteigerung notwendig sein, um die Punkte in der Oberpfalz zu behalten. Die Gäste können auf den wiedergenesenen Routinier Zoltan Hergeth zurückgreifen, der schon mehrere Erstligasaisons im FEB-Trikot absolvierte. ts