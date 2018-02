Gürtelprüfungen mit Bravour bestanden

Kurz vor der Sommerpause hat das Karate-Dojo Untermerzbach ein besonderes Projekt gestartet. Zum ersten Mal in der Geschichte des Vereins gab es ein Trainingscamp als Sommerevent. Ein ganzes Wochenende lang war reges Programm in der Lahmer Wanderhalle geboten.

Begonnen wurde am Freitagnachmittag mit einem Training. Im Anschluss wurde zusammen mit den KDU-Kindern ein Nachtlager in der Halle für das Kinder-"Zelten" und gemeinsame Übernachten aufgebaut. Der Samstag gestaltete sich als Lehrgangstag mit verschiedenen Trainingseinheiten, Spielzeit und Stärkung. Höhepunkt war gegen Nachmittag eine Stunde mit dem oberfränkischen Bezirkstrainer und Träger des 6. DAN, Frank Hörner. Er nahm nach seiner Lehreinheit 22 Untermerzbacher Karateka die Gürtelprüfung ab. Trotz spürbarer Nervosität bestanden alle ihre Prüfung mit Bravour.

Erhalten haben Jan Wessels den 9. Kyu (weiß-gelb), Jürgen Schmidbauer den 8. Kyu (gelb), Eische Wessels, Benjamin Müller, Florian Westermeier, Falk Müller, Mira Schnabel, Mia Schnabel, Sophie Fenn, Selina Schneider, Elly Küchler, Marie Franek und Leonie Schaller jeweils den 7. Kyu (orange), Katharina Stärk, Jannik Dinkel und Tristan Schulz den 5. Kyu (blau 1), Martin Mölter den 4. Kyu (blau 2), Lea Schmid-Hammer und Nora Müller den 3. Kyu (braun 1) sowie Ralf Schmitt, Andreas Schmitt und Kerstin Eckstein den 1. Kyu (braun 3).

Eine Woche zuvor absolvierten die Untermerzbacher Sportler Sara-Jane Kreile und Jonas Schweinfest schon ihre Gürtelprüfung bei einem Lehrgang in Coburg. Sie besuchten den Lehrgang von Bundestrainer Efthimios Karamitsos und stellten sich dort der Herausforderung. Sara-Jane Kreile trägt nun stolz den 2. DAN und Jonas Schweinfest den 5. Kyu. red