Günther Böhm ist 80

Mit Günther Böhm feierte ein verdienter Bürger der Gemeinde Ködnitz seinen 80. Geburtstag. Der gebürtige Kauerndorfer stammt aus der Gastwirtsfamilie und ist mit drei Geschwistern aufgewachsen. In der ehemaligen Sandlerbrauerei begann er eine Lehre als Betriebsschlosser. Den Ausbildungsvertrag erhielt er bereits mit der Maßgabe, dass er nicht weiterbeschäftigt wird.

Bei der Wabag fand Böhm dann eine Anstellung. Zunächst war er mit der Montage von Wasseraufbereitungsanlagen in ganz Deutschland unterwegs. Dann holte er nicht nur die Mittlere Reife nach, sondern studierte Maschinenbau.

1963 kam Böhm wieder zurück zur Wabag, wo er kontinuierlich aufstieg - bis hin zum Prokuristen. 1996 ging er in den vorzeitigen Ruhestand.

Bereits 1966 hatte seine kommunalpolitische Laufbahn begonnen, als er in den Rat der noch selbstständigen Gemeinde Kauerndorf gewählt wurde. Von 1971 an gehörte Böhm für eine Wahlperiode noch dem Gemeinderat Ködnitz an.

Dann gibt es noch den Sportler Günther Böhm, der als Fußballer beim BSC Kulmbach und bei der Fortuna Untersteinach spielte. Große Erfolge erzielte er im Kegelsport, dem er bis heute beim SKC Untersteinach treu geblieben ist. Auch Wanderungen mit seiner Frau Johanna halten den Jubilar fit.

Neben Bürgermeister Stephan Heckel-Michel gratulierten die Feuerwehr, der Gesangverein "Fidelia", die Kirchengemeinde Untersteinach, der SKC, die Fortuna Untersteinach und der Gartenbauverein Kauerndorf. Werner Reißaus