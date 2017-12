Grundstückseigentümer echauffiert sich über Planung

Alexander Hitschfel



Für Verwunderung haben Planungen eines Büros gesorgt, welches mit der "1. Änderung des Bebauungsplans Heroldsbach West - Am Friedhof" beauftragt worden ist. Das Büro stellte die Genehmigungsplanung in der ersten Gemeinderatssitzung nach der Sommerpause vor. Nicht nur, dass die Gemeinderäte anhand von veralteten Planunterlagen ihre Entscheidung treffen sollten, sondern vom Planer wurde auch noch fremdes Eigentum überplant.

Eigentlich sollte zum Tagesordnungspunkt auch die beauftragte Landschaftsplanerin erscheinen, doch die glänzte durch Abwesenheit, obwohl Bürgermeister Edgar Büttner (SPD) deren Kommen in der Sitzung ankündigte. Stattdessen stellte der beauftragte Ingenieur seine Planungen vor. Zur Verwunderung einiger Gemeinderäte wichen die an die Gemeinderäte im Vorfeld der Sitzung übersandten Planentwürfe von denjenigen ab, die der Planer in der Sitzung zur Beschlussfassung vorstellte.



Über fremden Grund

Doch damit nicht genug: Das Planungsbüro hatte nicht darauf geachtet, dass bei einer Umplanung der Zufahrt in das neue Baugebiet auch fremder Grund miteinbezogen wurde. Der anwesende Grundstückseigentümer echauffierte sich über die Planungen und zeigte auf, dass es sich bei der Fläche in geringen Teilen auch um sein Grundeigentum handelte. Auf die Frage von Bürgermeister Büttner, ob der Grundstückseigentümer nicht doch bereit sei, die kleine Teilfläche zu veräußern, um damit die verworrene Situation pragmatisch abzuhandeln und den Planer aus der Schusslinie zu nehmen, bekam er eine Abfuhr: "Warum soll ich mit meinem Eigentum die Zufahrt für ein Nachbargrundstück bereitstellen?", fragte der Eigentümer.



Nicht recht zu glauben

Verschiedene Gemeinderäte konnten und wollten es nicht so recht glauben, was ihnen hier zur Beschlussfassung vorgelegt worden war.

Gemeinderätin Inge Piroth (FW) hegte die Bedenken, dass es aufgrund der Hanglage und der Absicht des Bauherrn, am oberen Ende seines Grundstücks quasi eine Art "Staumauer" zu errichten, zu Überschwemmungen in anderen Grundstücken kommen könnte. Gemeinderat Georg Schmitt (FW) warnte ebenfalls vor Überschwemmungen. Er wisse, dass von den Hängen jede Menge Wasser nach unten laufe.



Misch- oder Wohngebiet

In der Diskussion kam die Frage auf, warum das neue Gebiet als Mischgebiet und nicht als Wohngebiet ausgewiesen werden solle. Nachdem der neue Bauherr beabsichtige, eventuell eine Firma auf dem besagten Grundstück zu implementieren, ergebe ein Mischgebiet durchaus Sinn, damit es keine Probleme mit dem Lärmschutz gebe, erläuterte Bauamtsleiter Michael Engelhardt.

Nach weiteren Diskussionen wurde der Billigungs- und Aufstellungsbeschluss mehrheitlich beschlossen. Man gab dem Planer mit auf den Weg, die noch offenen Hausaufgaben abzuarbeiten.