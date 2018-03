Grundstein mit Zeitkapsel ist nun gelegt

"Das Bürgerhaus ist eine aktive Maßnahme zur Revitalisierung des Ortskerns", befand Regierungsvizepräsident Thomas Engel bei der Grundsteinlegung des Bürgerhauses am Samstag. Landrat Christian Meißner (CSU) sah das ebenso. "Redwitz macht sich auf der Ortschaft eine neue Mitte zu geben", beschrieb er die Baumaßnahme. Bürgermeister Christian Mrosek (CSU) freute sich, dass mit dem Bürgerhaus zukünftig eine Begegnungsstätte zur Verfügung stehe und die Ortsmitte attraktiver werde. Mit der Europahymne eröffneten die "Blechbläser Unterlangenstadt" den feierlichen Akt der Grundsteinlegung für das Bürgerhaus am Marktplatz. Eine Vielzahl der an der Entstehung und am Bau Beteiligten sowie etliche Bürgerinnen und Bürger hatten sich eingefunden, um dieses Ereignis mitzuerleben.

Bürgermeister Christian Mrosek stellte fest, dass die Gemeinde Redwitz seit einigen Jahren intensive Anstrengungen unternehme, um den Ortskern neu zu beleben und dort vorhandene städtebauliche Missstände zu beseitigen. Zwei Projekte stünden dabei besonders im Blickpunkt: Die Umgestaltung des Gutmann-Hauses zum neuen Redwitzer Bürgerhaus am Markt und die Neugestaltung des danebenliegenden Höllein-Areals als erweiterte Marktplatzfläche und zentraler Veranstaltungsort der Gemeinde.

Damit sich die Menschen an diesen Tag auch noch in späterer Zeit erinnern können, wurde eine Zeitkapsel in eine Mauer eingesetzt. Deren Inhalt besteht unter anderem aus einer Tageszeitung, sechs Bildern von Schülern aus dem Malwettbewerb, dem Sachstandsbericht über bisherige Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung bis zur Grundsteinlegung sowie Euro-Münzen.

Regierungsvizepräsident Engel sah in der Grundsteinlegung ein besonderes Projekt der Städtebauförderung in Oberfranken. Seit 1995 sei die Gemeinde in verschiedene Programmen der Städtebauförderung aufgenommen und habe seitdem rund 2,8 Millionen Euro Fördermittel von der Regierung bewilligt bekommen. Nun stehe die Gemeinde mit dem Bürgerhaus vor dem bisher größten Projekt.