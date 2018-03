Grundschule stellte sich vor

Allen künftigen Schülern und deren Eltern bot die Johannes-Petri-Grundschule die Möglichkeit, den Ganztagsbereich kennenzulernen. Schulleiterin Brigitte Dehe begrüßte zur Mittagszeit eine beachtliche Zahl interessierter Besucher in der Aula. Anschließend stellte die Ganztagsbeauftragte Eveline Nerreter das Konzept des im neunten Schuljahr erfolgreich praktizierten gebundenen Ganztagsunterrichtes am Schulstandort Langendorf vor.



Moderne Klassenzimmer

Zusammen mit allen Klassenlehrern konnte dann der mit viel Aufwand neu sanierte Gebäudeteil des Schulkomplexes besichtigt werden. Staunen und Anerkennung fand das großzügige Angebot mit sehr großen Klassenzimmern und zusätzlichen Gruppen- und Aufenthaltsräumen in hochwertiger Ausstattung mit Lüftungs- und Lichttechnik. Die Gemeinde Elfershausen weiß um die Bedeutung modernen Unterrichts und sorgt für Beamer, Laptops, Netbooks und Dokumentenkameras in allen Klassenzimmern.

Nachdem die Schüler ihr Mittagessen eingenommen hatten, durften auch die Besucher die tägliche warme Verpflegung testen und sich stärken. Im Anschluss daran standen die Unterrichtsaktivitäten des Nachmittags zur Mitschau offen. Bei einigen Angeboten, wie zum Beispiel dem wöchentlichen Kochkurs, durften die Gäste sogar aktiv mitwirken. Die positiven Eindrücke der Besucher dürften sich noch verstärken, wenn nach Abschluss aller Sanierungsarbeiten ab dem kommenden Schuljahr der letzte Gebäudeteil und auch die weitläufigen Außenanlagen wieder uneingeschränkt zur Verfügung stehen. Eltern, die das Angebot einer qualifizierten schulischen Betreuung von 7.15 Uhr bis 15.30 Uhr an vier Tagen in der Woche wahrnehmen wollen, können dies an der Johannes-Petri-Grundschule für jeweils ein Schuljahr wählen. Die Anmeldungen für alle Jahrgangsstufen sind größtenteils schon erfolgt, für die Erstklässler im Zusammenhang mit der Schuleinschreibung aber noch bedingt möglich. red