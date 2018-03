Grundschulbetreuung in Zeil stellt sich vor

Die Caritas-Grundschulbetreuung stellt sich vor und informiert Eltern. Wenn sich die Eltern für das Konzept der Einrichtung neben der Grundschule interessieren, so haben sie Gelegenheit, sich in der Anmeldewoche vom 19. bis 24. März jeweils von 11 bis 14 Uhr die Räumlichkeiten der Gruppen anzusehen. Am heutigen Dienstag, dem Tag der Schul-einschreibung, steht die Leiterin Susanne Langer im Foyer der Mittelschule mit einem Informationsstand bereit. Zudem sind heute die Gruppen bis 16.30 Uhr zu besichtigen. Ferner können die Kinder am Nachmittag ab 14 Uhr zur Betreuung in den Gruppen abgegeben werden, während die Eltern mit den Einschreibeformalitäten beschäftigt sind. Telefonische Auskunft gibt es unter Ruf 09524/3039176. red