Grünes Licht für neuen Mannschaftstransportwagen bei der Wehr

Die Vorfreude auf die beiden neuen Mannschaftstransportwagen (MTW) bei den Freiwilligen Feuerwehren Reckendorf und Baunach wächst. Bürgermeister Armin Postler (CSU) berichtete in seinem Kurzbericht in der Sitzung des Gemeinderates, dass die Ausschreibung der beiden MTW an fünf Firmen versandt worden sei.

Weiter informierte der Bürgermeister über die durchgeführten Forstarbeiten im Gemeindewald. Es wurden rund 450 Festmeter Holz eingeschlagen und verkauft, im Gemeindeblatt wurde noch eine geringe Menge Brennholz angeboten.

Vergrößert wurde das Ökokonto durch das Anlagen eines Froschteiches in Deusdorf samt der dazugehörigen Grünfläche. Angefragt wurde auch beim Amt für Ländliche Entwicklung (ALE), welche Fördermöglichkeiten es für den Ausbau der Kaiserstraße in Deusdorf gäbe.



Zuschüsse für Vereine

Positiv beschieden wurde der Antrag der KC Keilschoner Deusdorf auf Bezuschussung der Bahnmiete, Bahnpflege und für Kegel und Kugeln. Einstimmig war der Gemeinderat für einen Zuschuss von 500 Euro.

Freuen darf sich auch die Spielvereinigung Lauter: Sie erhält zur Förderung des Jugendsports für das laufende Jahr einen Zuschuss von 800 Euro. Für die Pflege den Haupt- und Nebenplatzes entstehen den Fußballern Kosten in Höhe von 3960 Euro. Hierzu gewährte nach einstimmigen Beschluss der Gemeinderat einen Zuschuss von 2500 Euro. Wie zu erwarten, hatte der Gemeinderat Lauter bezüglich der Aufstellung des Bebauungsplanes "Alter Sportplatz" durch die Stadt Baunach zugestimmt. Dort sollen in einem Mischgebiet Wohngebäude und Gewerbebetriebe Platz finden. Bedauerlich fand der Gemeinderat, dass die Lautertaler Musikanten den Vertrag mit der Gemeinde zwecks musikalischer Begleitung von kirchlichen und gemeindlichen Veranstaltungen wegen personellen Engpässen gekündigt haben. Die Termine, bei denen die Kapelle spielen soll, müssen jetzt immer einzeln nachgefragt werden.