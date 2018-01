Grünes Licht für die Jahresrechnungen in Teuschnitz

Der Rechnungsprüfungsausschuss hatte unter Vorsitz von Drittem Bürgermeister Werner Neubauer (CSU/FWG) die Prüfung der Stadt Teuschnitz sowie des kommunalen Unternehmens Teuschnitz (KUT) durchgeführt. "Die Bürgermeisterin und die Verwaltung haben sorgfältig gearbeitet. Mit den knappen finanziellen Mitteln sind sie sparsam und verantwortungsbewusst umgegangen", bestätigte Neubauer.

Insgesamt hatte er nur wenige Verbesserungsvorschläge. So bat er, verstärkt auf ordnungsgemäße Buchungsbelege zu achten - sozusagen als "Erziehungsmaßnahme" für Geldabholer. Laut Bürgermeisterin Gabriele Weber (CSU) stammten die angesprochenen Belege von Vereinen. Es handele sich dabei nicht um Zuschüsse, sondern um Kostenerstattungen. Bei einigen Belegen fehlten die zugehörigen Beschlüsse. Dabei handelt es sich insbesondere um Belege aus 2016 - dem ersten Jahr der neu eingeführten Online-Buchung, also dem Einscannen der Belege. Die Mängel, informierte die Bürgermeisterin, seien der Umstellung auf das neue Verfahren geschuldet wie auch der Tatsache, dass einige Beschlüsse bereits eineinhalb Jahre vorher erfolgt waren.



Schulden deutlich rückläufig

Sehr positiv habe sich - würdigte Neubauer - die Stabilisierungshilfe für Teuschnitz von bislang sechs Millionen Euro ausgewirkt. Allein im Prüfzeitraum habe man 3,3 Millionen Euro erhalten und die Schulden konnten um 2,2 Millionen Euro zurückgefahren werden "Das war ein warmer Regen", dankte er dem Freistaat - verbunden mit dem Wunsch, dass die Stadt einmal eine schwarze Null schreibe könne.

Eine solche schwarze Null wird sich wohl bei der Abrechnung des Bayern-3-Dorffestes ergeben. "Die Rechnungen sind noch nicht vollständig. Es kommen jeden Tag noch kleinere hinzu", erklärte die Bürgermeisterin. Derzeit belaufen sich die Ausgaben auf circa 100 000 Euro - bei Einnahmen von rund 117 100 Euro. Die überplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben von je 120 000 Euro im Haushaltsplan 2017 wurden vom Gremium genehmigt.

Beschlossen wurde - nach der Neukalkulation der Wassergebühr im Mai - eine Änderung der Wasserabgabesatzung. Damals war die Wassergebühr von 1,36 auf 1,66 Euro pro Kubikmeter und die Grundgebühr von 48 auf 72 Euro im Jahr erhöht worden. Nun wird die Bauwassergebühr auf 2,50 Euro pro Kubikmeter festgelegt. Die Erhöhung sei, so Zweiter Bürgermeister Stephanus Neubauer (CSU/FWG), insbesondere dem vermehrten Zukauf von Wasser geschuldet.

Um Wasser ging es auch bei der Genehmigung der Bilanz 2016 der Wasserersorgungsanlage, die mit einem Verlust von 59 452,28 Euro abschließt. Der Verlust ist auf Sonderabschreibungen zurückzuführen. Außerdem entstanden Zusatzkosten für die Wasserüberschreitungsmenge von 15 150 Euro.

Die Bürgermeisterin informierte über das Städtebauförderungsprogramm. Dieses läuft über die Firma CIMA Forchheim sowie der Sanierungsberatung des Architekturbüros Kersten Schöttner in Wallenfels. "Seitdem haben 26 Sanierungsberatungen stattgefunden, die zu neun Sanierungsmaßnahmen geführt haben", freute sie sich. Ende des Jahres werden weitere Anträge eingereicht. Bislang konnten aus den Zuschüssen der Stadt in Höhe von 14 290 Euro Investitionen von fast 300 000 Euro generiert werden, die zu wichtigen baulichen Maßnahmen an Gebäuden im Stadtkern geführt haben. Der Staatszuschuss betrug 57 159 Euro.



Gegen Starkstromtrasse

Der Stadtrat schloss sich der Resolution gegen eine Starkstromtrasse durch den Landkreis Kronach an. "Eine Starkstromtrasse durch den Landkreis ist wirtschaftlich völlig sinnlos. Überhaupt halte ich Starkstromtrassen für generell überflüssig", monierte Michael Hebentanz (FW), der um Aufnahme der Themen gebeten hatte.

Abschließend gab die Bürgermeisterin die Beschlüsse der letzten nichtöffentlichen Sitzung bekannt. Dabei ging es auch um das neue Baugebiet Teuschnitz-Aue. Hier wurden ein Grundstück seitens der Stadt veräußert sowie ein Bauplatz reserviert. Die Stadt hat das Grundstück Hauptstraße 23 erworben. Verlängert wurde der Vertrag mit dem Architekturbüro Kersten Schöttner für das Kommunale Städtebauförderungsprogramm. Der Auftrag für den Bau einer Unterstellhalle ging an die Firma Burger in Steinach zum Angebotspreis von knapp 70 000 Euro. Der Bauantrag des Kiga Wickie Wickendorf werde beim Landratsamt überprüft.

Am kommenden Freitag wird Weber in Nürnberg Stabilisierungshilfen von 700 000 Euro für die Kommune in Empfang nehmen, wofür sie dem Freistaat dankte. "Wir sehen einen Silberstreifen am Horizont", freute sie sich.