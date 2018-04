Grünes Licht für Baugebiet - unter Vorbehalt

Alexander Hitschfel



Hausen — Der Bebauungsplan "An der Gärtnerei" hat die nächste Hürde genommen. Nachdem das verantwortliche Planungsbüro mit seinem Vorentwurf in gleich zwei Gemeinderatssitzungen durchgefallen war, genehmigte das Gremium nun in seiner jüngsten Sitzung mit 16:1-Stimmen den neuerlich modifizierten Planentwurf, allerdings unter der Vorgabe, dass noch weitere kleinere Änderungen und Ergänzungen in den Entwurf eingearbeitet werden.

Herbert Kemeth (UWG) bemängelte, dass im Bebauungsplan auf die alte gemeindliche Stellplatzordnung aus dem Jahr 2013 verwiesen wurde, obwohl es seit Dezember 2017 eine Neufassung gebe. Anita Dennerlein (SPD) hatte ein ganz anderes Problem. Nachdem es sich hier um ein rein privates Baugebiet eines Investors handele, wollte sie wissen, wer denn die Kosten für die Grünflächenpflege inklusive der Baumpflege bezahle. Die Kosten könnten hier nicht zu Lasten der Gemeinschaft gehen, so die SPD-Politikerin. In eine ähnliche Kerbe schlug auch Roland Garcon (UWG), der darauf hinwies, dass es sich bei den Wegen und Zufahrten im neuen Baugebiet ja um Privatstraßen handele. Er wollte wissen, wie es sich denn mit den Unterhaltskosten für die Straßen verhalte.



Ein "Privatvergnügen"

Von Seiten der Planer wurde geäußert, dass man von der Gemeindeverwaltung die Information bekommen habe, dass die Straßen und Wege in die öffentliche Hand übergehen würden. Diese Aussage wollte Garcon nicht unkommentiert im Raum stehen lassen. Es könne doch nicht sein, dass sich an einem solchen "Privatvergnügen" auch andere Hausener Bürger beteiligen müssten. "Ich bin nicht bereit, so einfach die Last zu übernehmen", kritisierte Garcon. In einem anderen Baugebiet in Hausen würde die Gemeinde als Entschädigung für die anfallenden Kosten 30 bis 40 Prozent der Grundstücksflächen des Gebietes abgetreten bekommen. "Also machen sie uns ein Angebot", ergänzte der Kommunalpolitiker.

Aber genau diese Forderung traf die anwesenden Planer merklich wie der Blitz und sorgte für kurze Zeit für versteinerte Mienen, waren sie doch im Vorfeld schon an der Hartnäckigkeit des Gremiums gleich mehrfach gescheitert und mussten - verhandlungstechnisch gesehen - schon ganz schön Federn lassen.

Bürgermeister Bernd Ruppert (CSU) regte an, dem Bebauungsplan zuzustimmen unter Vorbehalt, dass die noch vorhandenen Fehler ausgebessert werden und zwischen der Gemeinde und dem privaten Investor ein städtebaulicher Vertrag abgeschlossen wird, der Themen wie die Unterhaltskosten für die Straßen im neuen Baugebiet regelt. Diesem Vorschlag folgte der Gemeinderat mit 16:1 Stimmen.