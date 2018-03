Grünes Engagement findet viel Anklang

Dass der Bamberger schwul-lesbische Verein Uferlos e. V. nicht nur Partys feiert, sondern mit verschiedenen Aktionen in der Öffentlichkeit auftritt, zeigte sich dieser Tage einmal mehr in der Innenstadt. 16 Mitglieder trafen sich trotz Eiseskälte, um gemeinsam in Bamberg Müll zu sammeln.

Wie es zu der Idee kam, erklärt Erster Vorsitzender Martin Claß in der Pressemitteilung: "An diesem Tag hatten wir unsere Planet-Pink-Party unter ein irisch-grünes Motto gestellt, weil der 17. März ja als ,St. Patrick's Day' gefeiert wird. Und mit der Idee, eine grüne Party zu feiern, kam eines zum anderen ...". So sei die Idee entstanden sei, doch tagsüber eine Müllsammel-Aktion - quasi einen Frühjahrsputz - in der Stadt zu veranstalten. Das passe perfekt zur grünen Party und bringt allen Bambergern einen Mehrwert.

Ihren "Segen" für die Aktion gab das Umweltamt der Stadt Bamberg, vertreten durch Karin Köberlein. Sie war zum Start der Aktion dabei und wünschte den Teilnehmern ein gutes Händchen. Köberlein und Dritter Bürgermeister Wolfgang Metzner (SPD) bedankten sich für dieses Engagement für die Allgemeinheit, das der schwul-lesbische Verein hier aus eigener Initiative an den Tag legte. Metzner zeigte sich begeistert und freute sich, dass "Uferlos" trotz des Wintereinbruchs mit Temperaturen in den Minusgraden die Aktion standhaft in die Tat umgesetzt habe.

Die Aktionsteilnehmer waren dann auch über mehrere Stunden im Innenstadtgebiet unterwegs und sammelten mehrere Säcke Müll. Dabei erhielten sie immer wieder viel Zuspruch von Passanten, die den Einsatz wahrgenommen hatten. Aus den Reihen von "Uferlos" war zudem zu hören, dass man allein wegen der Zigarettenkippen drei Wochen hätte weitermachen können. Aber auch der sonstige Müll, den die Teilnehmer rund um den ZOB, die Fußgängerzone, den Maxplatz und weiter im Herzen der Altstadt sammelten, fiel wortwörtlich deutlich ins Gewicht.

Erfreut zeigten sich die Teilnehmer, dass sie von der Universitätsgruppe "Queere Uni Bamberg" tatkräftig unterstützt worden sind. Seit einiger Zeit ist man bereits miteinander im Gespräch und beschreitet einen Weg der Kooperation. Für den Herbst ist eine Wiederholung der Aktion angedacht. red